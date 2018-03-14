Juventus'tan üst üste 12. galibiyet

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, sahasında Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.

Serie A'nın 28. haftasında Juventus, Atalanta'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 29. dakikasında rakip fileleri havalandıran Gonzalo Higuain ile 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 81. dakikada Blaise Matuidi'nin kaydettiği golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Atalanta'da Gianluca Mancini, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde son 9 maçtır gol yemeyen ve üst üste 12. galibiyetini alan Juventus, puanını 74 yaparak en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.

Beş maç sonra kaybeden Atalanta ise 41 puanla 8. sırada kaldı.