Juventus'tan üst üste 12. galibiyet
Serie A'nın 28. haftasında Juventus, sahasında Atalanta'yı 2-0 yenerek art arda 12. galibiyetine ulaştı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, sahasında Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.
Serie A'nın 28. haftasında Juventus, Atalanta'yı konuk etti.
Karşılaşmanın 29. dakikasında rakip fileleri havalandıran Gonzalo Higuain ile 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 81. dakikada Blaise Matuidi'nin kaydettiği golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Atalanta'da Gianluca Mancini, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde son 9 maçtır gol yemeyen ve üst üste 12. galibiyetini alan Juventus, puanını 74 yaparak en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.
Beş maç sonra kaybeden Atalanta ise 41 puanla 8. sırada kaldı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:01
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Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
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