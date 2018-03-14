Juventus'tan üst üste 12. galibiyet – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'tan üst üste 12. galibiyet

    Juventus'tan üst üste 12. galibiyet

    Serie A'nın 28. haftasında , sahasında Atalanta'yı 2-0 yenerek art arda 12. galibiyetine ulaştı

    'nde (Serie A) lider , sahasında Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.

    Serie A'nın 28. haftasında Juventus, Atalanta'yı konuk etti.

    Karşılaşmanın 29. dakikasında rakip fileleri havalandıran Gonzalo Higuain ile 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 81. dakikada Blaise Matuidi'nin kaydettiği golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Atalanta'da Gianluca Mancini, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Ligde son 9 maçtır gol yemeyen ve üst üste 12. galibiyetini alan Juventus, puanını 74 yaparak en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.

    Beş maç sonra kaybeden Atalanta ise 41 puanla 8. sırada kaldı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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