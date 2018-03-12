Anmak için 13’te topu taca attılar – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Anmak için 13’te topu taca attılar

    Anmak için 13’te topu taca attılar
    FİORENTİNA Kaptanı Davide Astori geçen hafta Udinese maçı öncesi otelde yaşamını yitirmişti. İtalya'yı yasa boğan acı olay sonrası ilk maçlarına Benevento karşısında çıktı. Astori'nin forma numarası olan 13'te Fiorentinalı oyuncular topu taca attı. Tribünlerde "Davide 13" koregrafisi yapılırken statta gözyaşları sel oldu aktı
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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