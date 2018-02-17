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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    İşte 'in harika golü

    İşte Cengiz Ünder'in harika golü

    Roma'da top koşturan Milli oyuncumuz , Udinese maçında harika bir gole imza attı. Cengiz Ünder'in Udinese'ye attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

    İtalya Serie A'da Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Roma'da ilk 11'de maça başlayan , 71. dakika müthiş bir gole imza attı. Roma çalıştırıcısı Di Francesco, 87. dakikada Cengiz Ünder'i kenara alarak alkışlattı. Cengiz'in yerine Defrel oyuna girdi. Roma, Perotti'nin son dakikalarda attığı golle Udinese'yi 2-0 mağlup etti.

    Cengiz Ünder, üst üste çıktığı 3. lig maçında da gol atmayı başardı.

    İŞTE CENGİZ ÜNDER'İN UDİNESE'YE ATTIĞI GOL


    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:13
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