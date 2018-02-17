İşte Cengiz Ünder'in harika golü
Roma'da top koşturan Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Udinese maçında harika bir gole imza attı. Cengiz Ünder'in Udinese'ye attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Cengiz Ünder, üst üste çıktığı 3. lig maçında da gol atmayı başardı.
İŞTE CENGİZ ÜNDER'İN UDİNESE'YE ATTIĞI GOL
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:13
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 63
Yorum
Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
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Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
Toplam 5
Yorum
MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
İşte Cengiz Ünder'in harika golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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