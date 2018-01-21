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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Hakan'lı , deplasmanda güldü

    Hakan'lı Milan, deplasmanda güldü

    , deplasmanda Cagliari'yi 2-1 yendi.

    İtalya Ligi 21'inci hafta maçında deplasmanda Cagliari'yi 2-1 mağlup etti ve üst üste 2'nci galibiyetini aldı.

    Sant Elia'da oynanan mücadelede gol perdesini açan isim 8'inci dakikada Nicolo Barella oldu. Barella, Cagliari'yi maçın henüz başında 1-0 öne geçirdi. 36'da sahneye çıkan Kessie, penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. 42'de bir kez daha golle buluşan Kessie, ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.
    Mücadelenin 80'inci dakikasında Milan'dan Ricardo Rodriguez, 88'inci dakikasında ise Cagliari'den Nicolo Barella kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımlarını 10 kişi bıraktılar. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, Milan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Milli oyuncu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla birlikte Milan puanını 31'e yükseltirken, Cagliari 20 puanda kaldı.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:43
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