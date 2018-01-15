Inter'den savunmaya takviye
İtalya ekibi Inter, Portekiz temsilcisi Benfica'dan Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Lopez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Lisandro Lopez'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Arjantin Milli Takımı'nda 4 kez görev alan tecrübeli futbolcu, Benfica'nın dışında ülkesinde Chacarita Juniors, Arsenal de Sarandi ve İspanya'da Getafe formalarını giydi.
Sezona iyi başlangıç yapan ancak son 5 maçta galip gelemeyen Inter, ligde 20 haftada topladığı 42 puanla lider Napoli'nin 9 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:12
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Ali Koç seçimle ilgili konuştu
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Yasar Ozdemir Sayin Koc Fenerbahce icin buyuk bir şansdir. Cağdas, kurumsal yönetim için,Fenebhaçenin Kurtıulşu için başka hiç bir seçenek kalmadı.
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Fabri'nin çok konuşulan görüntüsü!
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Gerçek Fabri gayet ahlakli ve zeki bir kaleci. çamur atma politikasi,
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Herkes bunu konuşuyor!
Toplam 9
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UĞUR BİR FORVET DAHA ALACAKSINIZ DA HER ZAMANKİ GİBİ TRANSFERİN SON GÜNLERİNDE YANİ İLK 2 HAFTA OYNANDIKTAN SONRA ALIRSINIZ. ALIŞMASI FİLAN
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