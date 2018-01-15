Inter'den savunmaya takviye

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Lisandro Lopez'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Arjantin Milli Takımı'nda 4 kez görev alan tecrübeli futbolcu, Benfica'nın dışında ülkesinde Chacarita Juniors, Arsenal de Sarandi ve İspanya'da Getafe formalarını giydi.

Sezona iyi başlangıç yapan ancak son 5 maçta galip gelemeyen Inter, ligde 20 haftada topladığı 42 puanla lider Napoli'nin 9 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.