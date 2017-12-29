 İtalya Serie A'da ilk yarının lideri Napoli – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    İtalya Serie A'da ilk yarının lideri

    İtalya Serie A'da ilk yarının lideri <a href="/index/napoli?id=64cbd05a-afbb-4e16-bcf1-59ea7e14e97d" class="" rel="tag">Napoli</a>

    'nin (Serie A) 19. haftasında , deplasmanda Crotone'u 1-0 yenerek sezonun ilk yarısını lider kapattı.

    Crotone kentinde Ezio Scida Stadı'ndaki müsabaka, şampiyonluğun güçlü adaylarından ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Crotone'un mücadelesine sahne oldu.

    Konuk , 17. dakikada Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in attığı golle maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Napoli, maçı 1-0 kazandı.

    Mavi-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti ve henüz 19. hafta maçına çıkmayan en yakın takipçisi Juventus'un önünde ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledi.

    İlk yarısı bugün yapılacak 9 maçla tamamlanacak Seria A'da sezonun ikinci devresi, 5-6 Ocak 2018'de 20. hafta mücadeleleriyle başlayacak.



    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:26
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