George Weah devlet başkanı oldu
Eski futbolcu ve Milan'ın efsane golcüsü George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın yeni devlet başkanı seçildi.
George Weah futbol kariyeri sırasında AC Milan, Chelsea ve Paris St-Germain'in de aralarında bulunduğu kulüplerde oynadı. 2002'de futbola veda etmesinin ardından siyasete giren eski yıldız, hali hazırda Liberya parlamentosunda senatör olarak görev yapıyor.
1995-96 sezonunun başında İtalyan AC Milan'a transfer olup ilk sezonunda attığı 11 golle takımının en golcü futbolcusu olan ve aynı yıl FIFA tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçilen Weah, bu unvana layık görülen ilk Afrikalı futbolcu oldu.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:48
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
BJK LI yolun açık olsun KRAL
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
karakartal16 Güle güle Cenk Tosun şampiyonluklar da vermiş olduğun katkıdan Akhisarspor karşısında şampiyonluk golün için tşk
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Özbek'in listesi belli oldu
Toplam 3
Yorum
ömer alan İnşallah abdurrahim albayrak gelir çünkü en iyisi o bnce
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