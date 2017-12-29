 George Weah devlet başkanı oldu – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    devlet başkanı oldu

    <a href="/index/george-weah?id=c213072c-5fbb-47cf-a407-dee2bbcb5b05" class="" rel="tag">George Weah</a> devlet başkanı oldu

    Eski futbolcu ve Milan'ın efsane golcüsü , Batı Afrika ülkesi Liberya'nın yeni devlet başkanı seçildi.

    Liberya'da salı günü yapılan, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasında oy sayım işlemi sonrasında Weah, rakibi Joseph Boakai'yi geride bıraktı. görevi, Afrika'nın ilk seçilmiş kadın devlet başkanı Ellen Johnson Sirleaf'den devralacak.

    futbol kariyeri sırasında , Chelsea ve Paris St-Germain'in de aralarında bulunduğu kulüplerde oynadı. 2002'de futbola veda etmesinin ardından siyasete giren eski yıldız, hali hazırda Liberya parlamentosunda senatör olarak görev yapıyor.

    1995-96 sezonunun başında İtalyan 'a transfer olup ilk sezonunda attığı 11 golle takımının en golcü futbolcusu olan ve aynı yıl FIFA tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçilen Weah, bu unvana layık görülen ilk Afrikalı futbolcu oldu.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:48
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