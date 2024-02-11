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İstanbulspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 25. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. İstanbulspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 16:30
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İstanbulspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sürüyor. İstanbulspor evinde Gaziantep FK ile kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Deli, Mehmet Yeşil, Sambissa, Ali, Vorobjovas, Vefa, Loshaj, Emir Kaan, Mendy.

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Mustafa, Morais, Monteiro, Maxim, Markovic, Ogün, N'Koulou, Dragus.

İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor'un sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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