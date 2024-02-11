İstanbulspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sürüyor. İstanbulspor evinde Gaziantep FK ile kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Deli, Mehmet Yeşil, Sambissa, Ali, Vorobjovas, Vefa, Loshaj, Emir Kaan, Mendy.
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Mustafa, Morais, Monteiro, Maxim, Markovic, Ogün, N'Koulou, Dragus.
İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
İstanbulspor'un sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.