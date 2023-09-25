İstanbulspor Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

İstanbulspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.