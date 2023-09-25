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İstanbulspor Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Galatasaray maçı öncesi Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 20:26 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 20:31
İstanbulspor Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

İstanbulspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.

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