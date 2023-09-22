Haberler İstanbulspor İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke: En iyi oynadığımız maçı kaybettik

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke: En iyi oynadığımız maçı kaybettik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke karşılaşma sonrası konuştu.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 23:26
İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke: En iyi oynadığımız maçı kaybettik

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. İstanbul ekibi, zorlu maçı ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 mağlup bitirdi. Karşılaşmanın ardından konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, "Şu ana kadar oynadığımız dördüncü maçımız en iyi oynadığımız maç oldu. Golü yediğimiz dakikaya kadar geçişlere hakim olmamız gerekiyordu. Duran topların ne kadar önemli olduğunu gördük. Oyuncularımın performansından gayet memnunum. Üçüncü bölgede etkili olsaydık skor ve şu an konuştuklarım şeyler farklı olabilirdi. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kaybettik. Üç puan alan Gaziantep ekibini tebrik ediyorum. Bu maçı kazanabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüm ama oyuncuların performansı açısından memnunum. İşin zor tarafını doğru geçtik. İyi şeyler yaparak oynadık. İstediğimiz pozisyonları üretemedik aslında. Takım olarak bunu yaşıyoruz. Üçüncü bölgedeki oyuncular daha üretken olmak zorundadırlar. Bu söylediklerimiz olsaydı bambaşka bir skor olabilirdi" ifadelerini kullandı.

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