Haberler İstanbulspor Fatih Tekke: Evimizde 1 puan iyi

Fatih Tekke: Evimizde 1 puan iyi

Son dakika spor haberi: İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bana göre oyunun hakkı İstanbulspor’un 3 puan almasıydı" dedi.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 23:42
Fatih Tekke: Evimizde 1 puan iyi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "İlk yarıda beklediğimiz anları yakaladık. Kaçırdığımız bir gol var, atmış olsak bana göre bizim açımızdan rahat bir oyun olacaktı. Duran toplara ne kadar çalışsak da bu sorunu çözemedik. 1 gol yedik. 1-0 geriye düşmemize rağmen ikinci yarının son bölümündeki takımın isteği ve arzusu golü buldu. Son saniyede de kaçırdığımız bir fırsat var. Evimizde 1 puan iyi. Bana göre oyunun hakkı İstanbulspor'un 3 puan almasıydı. Gaziantep FK'ya da başarılar diliyorum" diye konuştu.

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