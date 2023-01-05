Haberler İstanbulspor Fatih Tekke: Kabus gibi geçen karşılaşma oldu, bütün sorumlusu benim

Fatih Tekke: Kabus gibi geçen karşılaşma oldu, bütün sorumlusu benim

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 6-0’lık Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, ”Bizim adımıza ikinci yarı özellikle kabus gibi geçen karşılaşma oldu. Bunun bütün sorumlusu benim” dedi.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 23:52
Fatih Tekke: Kabus gibi geçen karşılaşma oldu, bütün sorumlusu benim
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor'a 6-0 mağlup oldu. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bizim adımıza ikinci yarı özellikle kabus gibi geçen karşılaşma oldu. Üzüntülüyüz. Başkanımdan da oyuncularımdan da hepsinden özür dilerim. Camiadan özür dileriz. Bunun bütün sorumlusu benim. İlk yarı için oyuncularıma söyleyeceğim pek bir şey yok. İkinci yarı hatalar çoğalınca rakibin de iyi oyuncuları olunca cezanızı kesiyorlar. İstanbulspor olarak puanlara talibiz. Tüm sorumluluk bana ait. Çabuk unutmamız gereken bir maç çünkü yarıştığımız bir takım değil. Yarışacağımız takımlarla önümüzdeki haftalar maç yapacağız. Bir tanesi pazartesi. Önemli bir maç. Bunu hemen unutup diğer karşılaşmaya hazırlanmamız lazım" diye konuştu.
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