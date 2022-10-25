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SÜPER LİG HABERLERİ | İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona ermişti. Sarı-siyahlılar yaptığı açıklamayla teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaştıklarını duyurdu.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 12:11 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 12:19
SÜPER LİG HABERLERİ | İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Sarı-siyahlı ekipte teknik direktör Osman Zeki Korkmaz dönemi sona ermişti.

Süper Lig'in yeni ekibi, Korkmaz'ın ardından yeni teknik direktörünü açıkladı. İstanbulspor, teknik direktörlük için Fatih Tekke ile anlaştıklarını duyurdu. Sarı-siyahlılar açıklamada, "Fatih'in geldi İstanbul!" ifadelerini kullandı.

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