SÜPER LİG HABERLERİ | İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Sarı-siyahlı ekipte teknik direktör Osman Zeki Korkmaz dönemi sona ermişti.
Süper Lig'in yeni ekibi, Korkmaz'ın ardından yeni teknik direktörünü açıkladı. İstanbulspor, teknik direktörlük için Fatih Tekke ile anlaştıklarını duyurdu. Sarı-siyahlılar açıklamada, "Fatih'in geldi İstanbul!" ifadelerini kullandı.
İŞTE İSTANBULSPOR'UN AÇIKLAMASI
FATİH'in geldi İstanbul! pic.twitter.com/1v5IsGqeZX— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) October 25, 2022