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SÜPER LİG HABERLERİ | İstanbulspor’a Danimarkalı file bekçi!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'da transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-siyahlı ekip Danimarkalı file bekçi David Jensen'i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:03
SÜPER LİG HABERLERİ | İstanbulspor’a Danimarkalı file bekçi!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Danimarkalı kaleci David Jensen ile güçlendirdi.

İstanbulspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Sarı-siyahlılar New York RB takımından deneyimli eldiven David Jensen'i kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Jensen, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 30 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Belçika ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak forma giymişti. David Jensen, yeni sezonda İstanbulspor'un başarısı için ter dökecek.

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