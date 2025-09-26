Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Girona - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Girona, evinde Espanyol'u ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona - Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Espanyol maçı 26 Eylül Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona - Espanyol MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Asprilla, Ounahi, Witsel, Martin, Gil; Vanat

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Dolan, Lozano, Milla, Exposito, Puado; Fernandez