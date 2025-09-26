CANLI SKOR ANA SAYFA
Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 7. hafta maçında Girona ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 11:04
Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Girona - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Girona, evinde Espanyol'u ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona - Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Espanyol maçı 26 Eylül Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona - Espanyol MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Asprilla, Ounahi, Witsel, Martin, Gil; Vanat

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Dolan, Lozano, Milla, Exposito, Puado; Fernandez

