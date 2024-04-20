Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | El Clasico

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan dorukta... Kritik müsabakada Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Barcelona maçı 21 Nisan Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka, Sports TV'den canlı yayınlanacak.