Haberler İspanya La Liga Sergio Ramos taraftarla tartıştı! İşte o anlar

Sergio Ramos taraftarla tartıştı! İşte o anlar

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos, Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası öfke patlaması yaşadı. Sergio Ramos, maçın ardından röportaj sırasında taraftarla tartışma yaşadı. İşte o anlar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergio Ramos taraftarla tartıştı! İşte o anlar

La Liga'da her zaman üst sıraları zorlayan Sevilla'da kötü gidişat devam ediyor. Sevilla, son olarak evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçta Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 30'da Vesga ve 76'da Parades kaydetti.

Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Sevilla, üst üste ikinci, toplamda 9. mağlubiyetini aldı. Ligde yalnızca 3 galibiyet alan İspanyol ekibi 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bu sezon başı transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine gelen ancak ülkesinde kalmayı tercih eden Sergio Ramos, maçın ardından öfke patlaması yaşadı.

Mağlubiyetten dolayı oldukça üzgün gözüken Ramos, maçın ardından da yayıncı kuruluşun gerçekleştirdiği röportaja katıldı. İspanyol savunmacı, saha kenarında yapılan röportaj esnasında bir taraftarla tartıştı. Taraftarın kendisine gösterdiği tepkiye sert bir karşılık veren Ramos, "Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Mümkünse artık çenenizi kapatın!" ifadelerini kullandı.

Ramos'un tepkisi İspanyol basınında geniş yankı buldu. Sosyal medyada o anlara yönelik paylaşımlar yapıldı.

İşte Ramos'un taraftarla tartıştığı o anlar...

DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye çalım! Transferde şok gelişme...
Başkan Erdoğan'dan Ortak Paylaşım Forumu'nda önemli açıklamalar
Dybala'dan G.Saray'a haber var! Sözleşmesi...
Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barça 90+2'de kazandı!
Bilbao Sevilla'yı devirdi!
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | AUZEF bitirme (final) sınavları giriş belgesi
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal'den flaş hamle! F.Bahçeli yıldız... Arsenal'den flaş hamle! F.Bahçeli yıldız... 16:20
Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı açıkladı Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı açıkladı 15:54
Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! 15:53
Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! 15:50
Trabzonspor'un kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kadrosu açıklandı! 15:37
G.Saray'da Konya mesaisi sürüyor! G.Saray'da Konya mesaisi sürüyor! 15:22
Daha Eski
Göztepe'den orta saha takviyesi! Göztepe'den orta saha takviyesi! 15:21
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? 15:14
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:10
F.Bahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! F.Bahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! 15:08
Sergio Ramos taraftarla tartıştı! İşte o anlar Sergio Ramos taraftarla tartıştı! İşte o anlar 15:08
Dybala'dan G.Saray'a haber var! Sözleşmesi... Dybala'dan G.Saray'a haber var! Sözleşmesi... 15:03