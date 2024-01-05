Sergio Ramos taraftarla tartıştı! İşte o anlar

La Liga'da her zaman üst sıraları zorlayan Sevilla'da kötü gidişat devam ediyor. Sevilla, son olarak evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçta Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 30'da Vesga ve 76'da Parades kaydetti.

Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Sevilla, üst üste ikinci, toplamda 9. mağlubiyetini aldı. Ligde yalnızca 3 galibiyet alan İspanyol ekibi 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bu sezon başı transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine gelen ancak ülkesinde kalmayı tercih eden Sergio Ramos, maçın ardından öfke patlaması yaşadı.

Mağlubiyetten dolayı oldukça üzgün gözüken Ramos, maçın ardından da yayıncı kuruluşun gerçekleştirdiği röportaja katıldı. İspanyol savunmacı, saha kenarında yapılan röportaj esnasında bir taraftarla tartıştı. Taraftarın kendisine gösterdiği tepkiye sert bir karşılık veren Ramos, "Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Mümkünse artık çenenizi kapatın!" ifadelerini kullandı.

Ramos'un tepkisi İspanyol basınında geniş yankı buldu. Sosyal medyada o anlara yönelik paylaşımlar yapıldı.

İşte Ramos'un taraftarla tartıştığı o anlar...