Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Haberde, "Arda takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı ve bir kez daha potansiyelinin kanıtlarını gösteriyor. Türk oyuncu Madrid'in antrenmanlarında detaylar ve parıltılar bırakmaya devam ediyor. Perşembe günkü antrenmanda bireysel bir hareketle, harika bir gol atmadan önce Camavinga'yı oturduğu yerde bıraktı. Bunu santimlerce uzaktan gören ve Camavinga'nın ayağa kalkmasına yardım eden Modric, genç Türk oyuncunun oyununa tepkisini göstermekten çekinmedi "Bu hepimizi emekli etmeye geldi, ha?" diyerek şaka yaptı." ifadelerine yer verildi.