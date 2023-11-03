Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti.
Yaklaşık 3 haftadır takımla yoğun tempoda çalışan Arda Güler fiziksel eksiğini gidermek için yoğun çaba harcıyor. Antrenmanlarda da göz kamaştıran milli yıldız, Luka Modric'in övgüsünü aldı.
Carlo Ancelotti ve sağlık heyetinin raporu doğrultusunda henüz süre alamayan fakat antrenmanlarla fiziksel eksiğini gideren Arda Güler, Fransız yıldız Camavinga'ya attığı çalımla alkışları topladı. Fransız oyuncu Arda'nın çalımı sonrası uzun süre yerde kalırken antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı.
Milliyet'in İspanyol basınından aktardığı haberlere göre Arda Güler'in Camavinga'ya attığı çalım sonrası Luka Modric, "Bu hepimizi emekli edecek." ifadesini kullandı.
Haberde, "Arda takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı ve bir kez daha potansiyelinin kanıtlarını gösteriyor. Türk oyuncu Madrid'in antrenmanlarında detaylar ve parıltılar bırakmaya devam ediyor. Perşembe günkü antrenmanda bireysel bir hareketle, harika bir gol atmadan önce Camavinga'yı oturduğu yerde bıraktı. Bunu santimlerce uzaktan gören ve Camavinga'nın ayağa kalkmasına yardım eden Modric, genç Türk oyuncunun oyununa tepkisini göstermekten çekinmedi "Bu hepimizi emekli etmeye geldi, ha?" diyerek şaka yaptı." ifadelerine yer verildi.
"HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI"
Arda Güler'in Real Madrid antrenmanlarında kendine hayran bıraktığı ifade edilen haberde "Madrid bu şekilde özel ve eşsiz bir oyuncunun gelişini tamamladı. Arda Güler, Valdebebas'taki ilk haftalarında herkesin ağzını açık bıraktı, yeteneği takım arkadaşlarının ve Carlo Ancelotti'nin hayranlığını uyandırdı. Ancak Türk yıldız, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmasını engelleyen çeşitli fiziksel sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu nedenle, birkaç ay sonra dönüşü giderek yaklaşıyor." denildi.
TONI KROOS'U DA BÜYÜLEMİŞTİ
Real Madrid'in Alman oyuncusu Toni Kroos, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Sakatlığını atlattıktan sonra antrenmanlara başlayan 18 yaşındaki milli futbolcumuz, yetenekleriyle Toni Kroos'u kendine hayran bıraktı.
İspanyol basınından Defensacentral'da yer alan habere göre; Kroos, milli futbolcumuz için "Bu adam bir çatlak, 18 yaşında bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip" ifadelerini kullanmıştı.
"ÜÇ MAÇTAN BİRİNDE OYNAYACAK"
Carlo Ancelotti ile görüşen Arda Güler'in forma giymek için sabırsızlandığı ifade edilirken bu konuda aceleci davranmayacağı ifade edildi. Genç yıldızın bir süre daha fiziksel açıdan güçlendikten sonra oynayabileceği aktarıldı
İspanya'dan AS, Arda Güler'in Real Madrid antrenmanlarında ilgi odağı olduğunu belirterek milli yıldızın forma giyebileceği maçları okuyucularına aktardı.
AS'ta yer alan habere göre sakatlığını tamamen atlatan ve antrenmanlarda dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in Rayo Vallecano, Braga ve Valencia maçlarında süre alabileceği belirtildi.
Arda Güler'in Real Madrid antrenmanları ile birlikte takım arkadaşlarıyla arasındaki fiziksel açığı kapatmaya çalıştığı da aktarıldı.