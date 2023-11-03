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Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, idmanlarda takım arkadaşlarını etkilemeye devam ediyor. Takımın tecrübeli yıldızlarından Luka Modric'in Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 14:30
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Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Yaklaşık 3 haftadır takımla yoğun tempoda çalışan Arda Güler fiziksel eksiğini gidermek için yoğun çaba harcıyor. Antrenmanlarda da göz kamaştıran milli yıldız, Luka Modric'in övgüsünü aldı.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Carlo Ancelotti ve sağlık heyetinin raporu doğrultusunda henüz süre alamayan fakat antrenmanlarla fiziksel eksiğini gideren Arda Güler, Fransız yıldız Camavinga'ya attığı çalımla alkışları topladı. Fransız oyuncu Arda'nın çalımı sonrası uzun süre yerde kalırken antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Milliyet'in İspanyol basınından aktardığı haberlere göre Arda Güler'in Camavinga'ya attığı çalım sonrası Luka Modric, "Bu hepimizi emekli edecek." ifadesini kullandı.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Haberde, "Arda takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı ve bir kez daha potansiyelinin kanıtlarını gösteriyor. Türk oyuncu Madrid'in antrenmanlarında detaylar ve parıltılar bırakmaya devam ediyor. Perşembe günkü antrenmanda bireysel bir hareketle, harika bir gol atmadan önce Camavinga'yı oturduğu yerde bıraktı. Bunu santimlerce uzaktan gören ve Camavinga'nın ayağa kalkmasına yardım eden Modric, genç Türk oyuncunun oyununa tepkisini göstermekten çekinmedi "Bu hepimizi emekli etmeye geldi, ha?" diyerek şaka yaptı." ifadelerine yer verildi.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

"HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI"

Arda Güler'in Real Madrid antrenmanlarında kendine hayran bıraktığı ifade edilen haberde "Madrid bu şekilde özel ve eşsiz bir oyuncunun gelişini tamamladı. Arda Güler, Valdebebas'taki ilk haftalarında herkesin ağzını açık bıraktı, yeteneği takım arkadaşlarının ve Carlo Ancelotti'nin hayranlığını uyandırdı. Ancak Türk yıldız, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmasını engelleyen çeşitli fiziksel sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu nedenle, birkaç ay sonra dönüşü giderek yaklaşıyor." denildi.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

TONI KROOS'U DA BÜYÜLEMİŞTİ

Real Madrid'in Alman oyuncusu Toni Kroos, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Sakatlığını atlattıktan sonra antrenmanlara başlayan 18 yaşındaki milli futbolcumuz, yetenekleriyle Toni Kroos'u kendine hayran bıraktı.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

İspanyol basınından Defensacentral'da yer alan habere göre; Kroos, milli futbolcumuz için "Bu adam bir çatlak, 18 yaşında bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip" ifadelerini kullanmıştı.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

"ÜÇ MAÇTAN BİRİNDE OYNAYACAK"

Carlo Ancelotti ile görüşen Arda Güler'in forma giymek için sabırsızlandığı ifade edilirken bu konuda aceleci davranmayacağı ifade edildi. Genç yıldızın bir süre daha fiziksel açıdan güçlendikten sonra oynayabileceği aktarıldı

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

İspanya'dan AS, Arda Güler'in Real Madrid antrenmanlarında ilgi odağı olduğunu belirterek milli yıldızın forma giyebileceği maçları okuyucularına aktardı.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

AS'ta yer alan habere göre sakatlığını tamamen atlatan ve antrenmanlarda dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in Rayo Vallecano, Braga ve Valencia maçlarında süre alabileceği belirtildi.

Luka Modric'ten dikkat çeken Arda Güler sözleri!

Arda Güler'in Real Madrid antrenmanları ile birlikte takım arkadaşlarıyla arasındaki fiziksel açığı kapatmaya çalıştığı da aktarıldı.

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