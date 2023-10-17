Arda Güler Santiago Bernabeu'da ilk maçına çıkıyor!

Fenerbahçe'den uzun vadeli bir anlaşmayla transfer edilen ve Barcelona'yı şık bir şekilde reddeden Güler, Real Madrid 2023/2024'ün yeni yüzlerinden biri... Arda şimdilik Real Madrid'de kendini gösteremedi. Sakatlıklar, ameliyatlar ve kötü şans... Yavaş yavaş sona eren ve birkaç hafta içinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebilecek bir iyileşme aşamasında.