Arda Güler Santiago Bernabeu'da ilk maçına çıkıyor!

Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği performansla İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defansa Central, Milli futbolcu Arda Güler'in Carlo Ancelotti ile yaptığı konuşmanın ardından ailesine " Sanırım zamanı geldi. Bernabeu'da ilk maçıma çıkacağım, bu benim en büyük hayalim." ifadelerini kullandığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.
DEFANSA CENTRAL'DE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ
Arda Güler'in iyileşme süreci devam ediyor ve asıl amaç Türk oyuncuyu nihayet sahada görmek. Son birkaç saat içinde Carlo Ancelotti ile bir görüşme yapıldı ve önemli bir rahatlama sağlandı.