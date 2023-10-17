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Arda Güler Santiago Bernabeu'da ilk maçına çıkıyor!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla İspanya devi Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Milli futbolcu Arda Güler gün sayıyor. 20 milyon euro bedelle eflatun-beyazlılara imza atan genç oyuncu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 09:08 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 09:44
Arda Güler Santiago Bernabau'da ilk maçına çıkıyor!

Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği performansla İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

Arda Güler Santiago Bernabau'da ilk maçına çıkıyor!

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defansa Central, Milli futbolcu Arda Güler'in Carlo Ancelotti ile yaptığı konuşmanın ardından ailesine " Sanırım zamanı geldi. Bernabeu'da ilk maçıma çıkacağım, bu benim en büyük hayalim." ifadelerini kullandığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

Arda Güler Santiago Bernabau'da ilk maçına çıkıyor!

DEFANSA CENTRAL'DE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

Arda Güler'in iyileşme süreci devam ediyor ve asıl amaç Türk oyuncuyu nihayet sahada görmek. Son birkaç saat içinde Carlo Ancelotti ile bir görüşme yapıldı ve önemli bir rahatlama sağlandı.

Arda Güler Santiago Bernabau'da ilk maçına çıkıyor!

Fenerbahçe'den uzun vadeli bir anlaşmayla transfer edilen ve Barcelona'yı şık bir şekilde reddeden Güler, Real Madrid 2023/2024'ün yeni yüzlerinden biri... Arda şimdilik Real Madrid'de kendini gösteremedi. Sakatlıklar, ameliyatlar ve kötü şans... Yavaş yavaş sona eren ve birkaç hafta içinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebilecek bir iyileşme aşamasında.

Arda Güler Santiago Bernabau'da ilk maçına çıkıyor!

Bu haber, Carlo Ancelotti'nin uzun zamandır beklenen çıkışının yakında gerçekleşeceğine dair güvence verdiği bir sohbetin ardından Arda'nın Santiago Bernabeu'da taraftarın önüne çıkmayı hedeflediği sırada geldi. Güler yavaş yavaş asla unutamayacağı bir ana yaklaşıyor.

Arda Güler Santiago Bernabau'da ilk maçına çıkıyor!

TONI KROOS: ARDA ÖĞRENMEK İSTİYOR

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Einfach mal Luppen podcast'inde Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tonis Kroos, Arda Güler'in yaşına göre antrenmanlarda oldukça iyi performans sergilediğini ve sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek istediğini ifade etti.

Arda Güler Santiago Bernabau'da ilk maçına çıkıyor!

Kroos, "18 yaşındaki birçok oyuncu zaten çok iyi olduğunu düşünür ve tavsiyeye ihtiyacı olmadığını düşünerek tavsiyeden uzak durur. O ise tam tersi. Bunu nasıl yaparsınız? Antrenmanda size alçakgönüllülükle soruyor. Bu zihniyete sahip. Öğrenmek istiyor." ifadelerini kullandı.

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