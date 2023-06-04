Espanyol - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. haftada Espanyol ile Almeria kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Almeria maçı 4 Haziran Pazar günü saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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