Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Barcelona ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Mallorca maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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BARCELONA - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Christensen, Alonso, Balde; Gavi, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Dembele

Mallorca

Rajkovic; Hadzikadunic, Valjent, Copete; Maffeo, D Rodriguez, Baba, Kang-in; Kadewere, Muriqi, Ndiaye