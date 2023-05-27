TRANSFER HABERİ: Real Madrid'in yıldızı Marco Asensio Fransa yolunda!

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Marco Asensio, vedaya hazırlanıyor. Sözleşmesini sezon sonu tamamlayacak olan Asensio'nun yeni takımı belli oldu.

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Marco Asensio, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesini sezon sonu tamamlayacak olan Asensio'nun yeni takımı belli oldu.

Ntvspor'un haberine göre, Asensio'nun PSG'ye transfer olmaya yakın olduğu aktarıldı. Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, takımından mali açıdan cazip bir teklif alsa da düzenli forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı aldı.

İspanyol oyuncuya en cazip teklifin PSG'den geldiği ve başarılı futbolcunun Fransız devine imza atmak üzere olduğu kaydedildi.

Bu sezon 42 maça çıkan Marco Asensio 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.