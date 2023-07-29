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Arda Güler Real Madrid'in ABD'deki kampından ayrılıyor

Real Madrid'de Arda Güler, sakatlığı nedeniyle takımının ABD'deki kampından ayrılarak Madrid'e dönecek.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 20:54
Arda Güler Real Madrid'in ABD'deki kampından ayrılıyor

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek." ifadeleri kullanıldı.

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

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