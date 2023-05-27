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Sevilla 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 37.haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini Rodrygo kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:11 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:45
Sevilla 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 37. haftası Sevilla-Real Madrid maçıyla açıldı.

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'ndaki mücadelenin henüz 3. dakikasında Sevilla, Rafa Mir ile öne geçti.

Real Madrid, 29. dakikada Rodrygo ile beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda öne geçen taraf Real Madrid olu. 69. dakikada Rodrygo kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Sevilla'da Marcos Acuna 83. dakikada Dani Ceballos'a yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Haftaya 2. sırada giren Real Madrid, bu galibiyetle puanını 77'ye yükseltti. 10. sıradaki Sevilla ise 49 puanda kaldı.

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