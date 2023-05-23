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Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 36. haftasında Valladolid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:30
Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. haftada Valladolid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLADOLID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Barcelona maçı 23 Mayıs Salı günü saat 23.30'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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VALLADOLID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Valladolid
Masip; Fernandez, Sanchez, El Yamiq; Rosa, Monchu, Aguado, Olaza; Plata, Marin, Leon

Barcelona
Ter Stegen; Roberto, Alonso, Christensen, Balde; Gavi, Busquets, F de Jong; Dembele, Lewandowski, Raphin

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