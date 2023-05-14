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Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 34. haftasında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 10:00
Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Espanyol ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Barcelona maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ESPANYOL - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol
Pacheco; Gil, Montes, Gomez, Cabrera, Olivan; Puado, Suarez, Darder, Braithwaite; Joselu

Barcelona
Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; F de Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Gavi

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