Haberler İspanya La Liga Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 30. haftasında Sevilla ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:30
Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Sevilla ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Villarreal maçı 23 Nisan Pazar günü saat 22.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SEVILLA - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla
Bono; Montiel, Bade, Nianzou, Telles; Gueye, Gudelj; Ocampos, Suso, Lamela; En-Nesyri

Villarreal
Reina; Foyth, Mandi, P Torres, Pedraza; Lo Celso, Parejo, Capoue; Chukwueze, Morales, Pino

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