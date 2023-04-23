Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Sevilla ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Villarreal maçı 23 Nisan Pazar günü saat 22.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SEVILLA - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Bono; Montiel, Bade, Nianzou, Telles; Gueye, Gudelj; Ocampos, Suso, Lamela; En-Nesyri

Villarreal

Reina; Foyth, Mandi, P Torres, Pedraza; Lo Celso, Parejo, Capoue; Chukwueze, Morales, Pino