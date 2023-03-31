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Mallorca - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 27. haftasında Mallorca ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 09:42 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 10:00
Mallorca - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Mallorca ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Osasuna maçı 31 Mart Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MALLORCA - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca

Rajkovic; Maffeo, Raillo, Nastasic, Costa; Ruiz de Galarreta, Sanchez, D Rodriguez; Kadewere, Muriqi, Kang-in

Osasuna

Fernandez; Vidal, Aridane, D Garcia, M Sanchez; Moncayola, Torro, M Gomez; Avila, Budimir, Ezzalzouli

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