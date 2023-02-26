Athletic Bilbao - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Athletic Bilbao ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETİC BİLBAO - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Girona maçı 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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Athletic Bilbao

Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Yeray, Yuri; D Garcia, Vesga; N Williams, Sancet, Muniain; I Williams

Girona

Gazzaniga; A Martinez, Bueno, Juanpe, Gutierrez; Tsygankov, Romeu, A Garcia, Riquelme; B Garcia, Castellanos

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