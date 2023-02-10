Haberler İspanya La Liga LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu kararı

LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu kararı

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve LaLiga kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına bu hafta oynanacak 1. ve 2. lig maçlarının 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 22:25
LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu kararı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm spor dünyasından başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. İspanya LaLiga'da ise depremde hayatını kaybedenler anısına bu haftaki 1. ve 2. lig maçlarından evvel saygı duruşunda bulunulacak.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, bu haftaki 1. ve 2. lig maçlarında, deprem felaketinin kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı, ayrıca ilk 11'deki futbolcuların depremzedelere yardım için başlatılan kampanyaları teşvik eden pankartlarla maç öncesinde fotoğraf çektireceği bildirildi.

Maç canlı yayınlarında da Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için başlatılan yardım kampanyalarının tanıtılacağı belirtildi.

Söz konusu kampanyada salon futbolu, hentbol gibi farklı branşlarla da iş birliği yapılacağı duyuruldu.

İspanya'da LaLiga kulüplerinin birçoğu antrenmanlarında da depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmuştu.

Ayrıca Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi LaLiga kulüpleri, şimdiye kadar 20 binden fazla giysiyi Türkiye'ye gönderip, taraftarlarıyla birlikte yardım kampanyaları başlattı.


DİĞER
Yasemin Sakallıoğlu'ndan duygulandıran paylaşım: Kahroluyorum, ben dayanamıyorum...
AFAD'dan "depremzede bilgi kartı" iddialarına yalanlama! Depremzedelerden belge isteniyor mu?
Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig sözleri!
Özbek'ten 'Dostluk tırları' sözleri! "Birliktelik mesajımız"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cadiz - Girona maçı hangi kanalda?
Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu
Emekli maaşları erken ödenecek!
Fitre Ramazan ayından önce verilir mi Diyanet?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Basel maçı hazırlıklarına başladı Fırtına Basel maçı hazırlıklarına başladı 22:06
Mauro Icardi: "Bu imza senin için Kadir!" Mauro Icardi: "Bu imza senin için Kadir!" 21:42
Arda Güler'den mucize çocuk Mesut'a cevap! Arda Güler'den mucize çocuk Mesut'a cevap! 21:41
Liverpool ve Everton'dan anlamlı davranış! Liverpool ve Everton'dan anlamlı davranış! 20:45
Trabzonspor'dan saygı duruşu Trabzonspor'dan saygı duruşu 20:34
Sivasspor'dan yardım kampanyası Sivasspor'dan yardım kampanyası 20:14
Daha Eski
Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig sözleri! Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig sözleri! 19:09
Çağdaş Atan'dan depremzedeye ziyaret Çağdaş Atan'dan depremzedeye ziyaret 18:16
Depremzede aile G.Saraylı futbolcularla buluştu Depremzede aile G.Saraylı futbolcularla buluştu 18:08
Beşiktaşlı futbolculardan özel uçakla yardım Beşiktaşlı futbolculardan özel uçakla yardım 17:57
Antalyaspor'dan depremzede çocuklara ziyaret Antalyaspor'dan depremzede çocuklara ziyaret 17:55
Stefan Kuntz'dan anlamlı davranış! Stefan Kuntz'dan anlamlı davranış! 17:44