Haberler İspanya La Liga Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 15. haftasında Villarreal ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Villarreal ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Valencia maçı 31 Aralık Cumartesi günü, saat 18.15'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal

Rulli; Femenia, Albiol, P Torres, Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, G Moreno, Danjuma

Valencia

Mamardashvili; Correia, Comert, Ozkacar, Gaya; Musah, Gonzalez, Almeida; Castillejo, Cavani, Lino

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