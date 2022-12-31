Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Villarreal ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Valencia maçı 31 Aralık Cumartesi günü, saat 18.15'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal

Rulli; Femenia, Albiol, P Torres, Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, G Moreno, Danjuma

Valencia

Mamardashvili; Correia, Comert, Ozkacar, Gaya; Musah, Gonzalez, Almeida; Castillejo, Cavani, Lino