Haberler İspanya La Liga Cadiz Atletico Madrid: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Cadiz Atletico Madrid: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Cadiz, Atletico Madrid'i konuk etti. Heyecanı yüksek karşılaşmada Cadiz uzatmalarda bulduğu golle rakibi Atletico Madrid'i 3-2 yenmeyi başardı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 19:23 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 19:24
Cadiz Atletico Madrid: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da Cadiz ile Atletico Madrid arasında nefes kesen bir maç oynandı.

Cadiz maçın henüz 1. dakikasında Bongonda ile öne geçti.

81. dakikada ise Cadiz'de sahneye Alex çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde Cadiz takımından Hernandez topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-1'e geldi.

89. dakikada konuk ekip Atletico Madrid takımında Joao Felix durumu 2-2 ye getirdi.

90+9'da Sobrino takımı Cadiz'e galibiyeti getiren golü attı.

Böylece maç 3-2 Cadiz'in galibiyeti ile sonuçlandı.

Bu sonuçla beraber Cadiz, 10 puanla 18. sırada yer aldı.

Konuk ekip Atletico Madrid ise 23 puanla 3. sırada bulunuyor.

DİĞER
Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi! 4 aylıkken evlat edinmişti...
Beşiktaş'ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş'in yapacağı o dokunuşlar...
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
Güneş'in Josef de Souza planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia - Barcelona maçı saat kaçta?
Sevilla - Rayo Vallecano maçı saat kaçta?
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cadiz A. Madrid'i uzatmalarda devirdi! Cadiz A. Madrid'i uzatmalarda devirdi! 19:23
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 19:17
Tottenham'dan muhteşem geri dönüş! Tottenham'dan muhteşem geri dönüş! 19:03
Chelsea deplasmanda ağır yara aldı! Chelsea deplasmanda ağır yara aldı! 19:02
8 gollü maçta kazanan Münih! 8 gollü maçta kazanan Münih! 18:40
Leipzig Leverkusen'i rahat geçti! Leipzig Leverkusen'i rahat geçti! 18:29
Daha Eski
Napoli evinde farklı kazandı! Napoli evinde farklı kazandı! 18:19
Altay Paixao ile kazandı! Altay Paixao ile kazandı! 18:08
Ali Koç'tan Altay Bayındır açıklaması! Ali Koç'tan Altay Bayındır açıklaması! 17:25
Depay bombası! Transfer.. Depay bombası! Transfer.. 17:12
De Bruyne attı City 3 puanı kaptı! De Bruyne attı City 3 puanı kaptı! 17:05
Torreira gönlünü Türk güzele kaptırdı! O fotoğraf... Torreira gönlünü Türk güzele kaptırdı! O fotoğraf... 16:50