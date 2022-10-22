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Valencia Mallorca: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 11. hafta karşılaşmasında Valencia ile Mallorca karşı karşıya geldi. Konuk ekip Mallorca sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 21:42
Valencia Mallorca: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga 11. hafta mücadelesinde Mallorca, deplasmanda Valencia ile karşılaştı.

Estadio de Mestalla'da oynanan mücadeleyi Mallorca 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi ve 83. dakikada Kang-In kaydetti. Valencia'nın tek golü ise 52. dakikada Edinson Cavani'den geldi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi'nin takımı Mallorca ligde 4 maç sonra galibiyet aldı.

Alınan bu sonucun ardından Mallorca puanını 12'ye çıkardı. Valencia ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Barcelona'yı konuk edecek. Mallorca ise Espanyol'u ağırlayacak.

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