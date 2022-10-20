Barcelona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Barcelona ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Villarreal maçı 20 Ekim Perşembe günü, saat 22:00'de yapılacak. Karşılaşma S SPort'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona

Ter Stegen; Alba, Pique, Kounde, Roberto; Pedri, Busquets, Gavi; Fati, Lewandowski, Torres

Villarreal

Rulli; Pedraza, Torres, Albiol, Femenia; Parejo, Capoue, Lo Celso; Morales, Danjuma, Baena