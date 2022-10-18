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Atletico Madrid 1-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU - ÖZET) Falcao'dan kritik gol

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Atletico Madrid evinde Rayo Vallecano'yu konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 berabere bitti ve iki takım da puanları paylaştı. Atletico Madrid'in golünü 20. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Rayo Vallecano'nun golümü 90+2. dakikada penaltıdan Falcao attı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 00:46
Atletico Madrid 1-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU - ÖZET) Falcao'dan kritik gol

İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Estadio Civitas Metropolitano oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, Alvaro Morata'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma uzun süre 1-0'lık skorla devam ederken, Vallecano'da Radamel Falcao, 90+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve mücadele 1-1 bitti.

Alınan bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 20, Rayo Vallecano ise 12 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Real Betis deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Cadiz'i ağırlayacak.

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