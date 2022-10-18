Atletico Madrid 1-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU - ÖZET) Falcao'dan kritik gol

İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Estadio Civitas Metropolitano oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Atletico Madrid, Alvaro Morata'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma uzun süre 1-0'lık skorla devam ederken, Vallecano'da Radamel Falcao, 90+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve mücadele 1-1 bitti.
Alınan bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 20, Rayo Vallecano ise 12 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Real Betis deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Cadiz'i ağırlayacak.