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Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 7. haftasında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Sevilla - Atletico Madrid maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 14:30
Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Sevilla ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Atletico Madrid maçı 1 Ekim Cumartesi saat 19.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SEVILLA - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Bounou; Acuna, Nianzou, Gudelj, Montiel; Fernando, Jordan; Torres, Isco, Gomez; Dolberg

Atletico Madrid

Oblak; Reinildo, Gimenez, Savic; Carrasco, Saul, Kondogbia, Koke, Llorente; Felix, Morata

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