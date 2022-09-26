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Real Madrid'den Jude Bellingham hamlesi! Transferi...

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Eflatun-beyazlılar, bir süredir listesinde bulunan Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'dan özel talepte bulundu. Real Madrid yönetiminin Jude Bellingham'dan Dortmund'la sözleşme yenilememesini istediği belirtildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 17:01
Real Madrid'den Jude Bellingham hamlesi! Transferi...

Borussia Dortmund'un 2020'de İngiltere 2. Lig ekibi Birmingham City'den kadrosuna kattığı Jude Bellingham, Real Madrid'in takibinde bulunuyor.

Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki önceliğinin orta saha transferi olduğuna dikkat çekilirken listenin ilk sırasında Jude Bellingham'ın yer aldığı ifade edildi.

"SÖZLEŞME YENİLEME"
Haberde, Real Madrid yönetiminin Jude Bellingham'dan Dortmund'la sözleşme yenilememesini istediği belirtildi.

Bellingham'ı Premier Lig'den çok sayıda takımın istediği ancak genç oyuncunun kariyerini Real Madrid'de sürdürmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon Borussia Dortmund'ta 10 maçta süre alan Jude Bellingham 3 gol kaydetti.

Yaz transfer döneminde Casemiro'yu Manchester United'a gönderen Real Madrid'de orta sahadan 3 ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Takımın tecrübeli isimlerinden Luka Modric'le birlikte Toni Kross ve Dani Ceballos, Madrid ekibiyle sözleşme yenilemezse sezon sonunda serbest kalacak.

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