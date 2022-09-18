Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı 18 Eylül Pazar saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid

Oblak; Reinildo, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Morata, Felix

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius