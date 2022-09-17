Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Real Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Athletic Bilbao ile Real Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - REAL VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı 17 Eylül Cumartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.