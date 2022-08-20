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Osasuna - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Osasuna ile Cadiz 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:36
Osasuna - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Osasuna ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

OSASUNA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Cadiz maçı 20 Ağustos Cuma saat 18.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

OSASUNA - CADIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna:
Herrera; Pena, U Garcia, D Garcia, Cruz; Vidal, Moncayola, Torro, M Gomez; Oroz, Avila

Cadiz:
Ledesma; Zaldua, L Hernandez, Chust, Espino; Mabil, Jimenez, Alarcon, Arzamendia; Perez, Lozano

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