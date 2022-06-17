Barcelonalı Ousmane Dembele'nin sosyal medya hesabı çalındı! Fatih Terim...

Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin sosyal medya hesabı ele geçirildi. 1 milyon takipçisi bulunan hesaptan yapılan paylaşımlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

PROFİL FOTOĞRAFINDA FATİH TERİM DETAYI

Dembele'nin ele geçirilen hesabının profil fotoğrafına Fatih Terim'i koyan korsanlar, daha sonrasında ise paylaşımlar yapmaya başladı. Hesabın şifresini de değiştiren korsanlar, yaptıkları paylaşımda "Şifre: Galatasaray, Barcelona'dan büyüktür" paylaşımı yaptı.

Bir diğer sosyal medya hesabından hesabının ele geçirildiğini duyuran Dembele, sonrasında hesabını geri almayı başardı.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Rennes altyapısında yetişen ve Dortmund'a transfer olan Dembele, genç yaşta gösterdiği olgun oyun ile dikkatleri üzerine toplamıştı. 140 milyon Euro gibi inanılmaz bir rakamla Barcelona'ya transfer olan Dembele, sakatlıkları sebebiyle Katalan ekibinde istenen performansı sergileyememişti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Rennes altyapısında yetişen ve Dortmund'a transfer olan Dembele, genç yaşta gösterdiği olgun oyun ile dikkatleri üzerine toplamıştı. 140 milyon Euro gibi inanılmaz bir rakamla Barcelona'ya transfer olan Dembele, sakatlıkları sebebiyle Katalan ekibinde istenen performansı sergileyememişti.