Son dakika transfer haberleri: Real Madrid Aurelien Tchouameni'yi resmen kadrosuna kattı

İspanya La Liga devi Real Madrid, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren eflatun-beyazlı ekip, Antonio Rüdiger'in ardından bir ismi daha resmen açıkladı.

Real Madrid, Monaco forması giyen Kamerun asıllı Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi renklerine bağladığını duyurdu. Bu transfer için İspanyol ekibinin kasasından 80 milyon euro garanti, artı 20 milyon euro bonus çıkacak. Oyuncu ile de 6 yıllık sözleşme imzalandı.

2000 doğumlu Tchouameni, kariyerine Bordeaux altyapısında başladı. 2020 ara transfer döneminde ise Monaco'nun yolunu tuttu. Bu sezon toplamda 50 karşılaşmada görev alan başarılı önlibero, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.