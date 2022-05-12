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Rayo Vallecano 1-5 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Rayo Vallecano sahasında Villarreal'i ağırladı. Mücadeleyi 5-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Villarreal'e galibiyeti getiren golleri Alfonso Pedraza (2), Juan Foyth, Paco Alcacer ve Pau Torres kaydetti. Rayo Vallecano'nun tek golü Sergi Guardiola'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 23:22
Rayo Vallecano 1-5 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da Villarreal, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Ligin 36. haftasında oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan Villarreal 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 3. ve 88. dakikada Alfonso Pedraza, 27. dakikada Juan Foyth, 38. dakikada Paco Alcacer ve 45+1. dakikada Pau Torres kaydetti. Rayo Vallecano'nun tek golü ise 21. dakikada Sergi Guardiola'dan geldi.

Rayo Vallecano'da Radamel Falcao, karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 56 yaptı. Rayo Vallecano ise 42 puanda kaldı.

Villarreal ligin bir sonraki haftasında sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Rayo Vallecano, Mallorca deplasmanına gidecek.

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