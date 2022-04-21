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Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Espanyol ile Rayo Vallecano mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Futbolseverler, 'Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:00
Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Espanyol - Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Rayo Vallecano maçı 21 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de D-Smart 90. kanalda canlı yayınlanacak.

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