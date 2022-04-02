Levante - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

Levante ile Villarreal, İspanya La Liga'nın 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak müsabakada hakem Adrian Cordero düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi Levante 19 puanla 20. sırada bulunuyor. Konuk ekip Villarreal ise 45 puanla 7. sırada.

LEVANTE - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2 Nisan Cumartesi oynanacak olan Levante - Villarreal maçı saat 17.15'te başlayacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.