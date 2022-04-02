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Levante - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Levante sahasında Villarreal'i konuk edecek. Futbolseverler, Levante - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. Peki Levante Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 10:36
Levante - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

Levante ile Villarreal, İspanya La Liga'nın 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak müsabakada hakem Adrian Cordero düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi Levante 19 puanla 20. sırada bulunuyor. Konuk ekip Villarreal ise 45 puanla 7. sırada.

LEVANTE - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2 Nisan Cumartesi oynanacak olan Levante - Villarreal maçı saat 17.15'te başlayacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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