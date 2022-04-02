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Getafe - Mallorca maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Getafe sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Futbolseverler, Getafe - Mallorca maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. Peki Getafe Mallorca maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 10:33
Getafe - Mallorca maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

Getafe ile Mallorca, İspanya La Liga'nın 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Mateu Lahoz düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi Getafe 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Konuk ekip Mallorca ise 26 puanla 18. sırada.

GETAFE - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2 Nisan Cumartesi oynanacak olan Getafe - Mallorca maçı saat 15.00'te başlayacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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