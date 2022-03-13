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Real Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Vallecano ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 14:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 14:51
Real Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Vallecano - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Vallecano ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLECANO - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Vallecano - Sevilla maçı 13 Mart Pazar günü saat 16:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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