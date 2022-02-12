Real Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

👉REAL VALLECANO - OSASUNA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Real Vallecano ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLECANO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Vallecano - Osasuna maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.