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Real Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Real Vallecano ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 14:17
Real Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Real Vallecano ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLECANO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Vallecano - Osasuna maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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