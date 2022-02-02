Son dakika transfer haberleri: Pierre Emerick Aubameyang Barcelona'ya transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrılan Gabonlu golcü Pierre Emerick Aubameyang, Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu. Kulüp, Aubameyang ile 1.5 + 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olduğunu duyurdu.

Arsenal taraftarlarına sosyal medya hesabı üzerinden veda eden Aubameyang, Londra ekibinde çıktığı 163 karşılaşmada 92 gol atmıştı.

REAL MADRID'DE OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Gabonlu futbolcu Dortmund forması giyerken verdiği bir röportajda, "Real Madrid her zaman kalbimde. Büyük babama orada oynayacağıma dair söz verdim. Umarım bir gün olur ve bunu gerçeğe dönüştürebilirim" ifadelerini kullanmıştı.