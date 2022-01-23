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Alaves 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. La Liga'nın dişli ekiplerinden Barcelona Alaves'in konuğu oldu. Mücadele konuk ekip Barcelona'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 01:53
Alaves 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona, Alaves deplasmanında son dakikalarda güldü. İki takımın da etkisiz bir futbol sergilediği karşılaşmanın son dakikalarında maç hareketlendi. Alaves, 78'de Joselu ile önemli bir fırsattan yararlanamazken, maçın galibiyet golü 88'de Frankie de Jong'dan gleldi. Hollandalı kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken; takımına üç puanı getirdi.

Barcelona bu galibiyetle puanını 35 yaptı ve beşinci sıraya yükseldi. Üst üste 10. maçında da galibiyet yüzü göremeyen ve bu sezon 13. kez sahadan yenik ayrılan Alaves ise 17 puanda ve küme düşme hattında kaldı.

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